Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı

21.07.2022 19:07
Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı

Samsun'da bir kişi Bizans dönemine ait 13 adet sikke ile yakalandı.

Samsun'da bir kişi Bizans dönemine ait 13 adet sikke ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları A.B.'yi (28) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ile birlikte Bizans dönemine ait olduğu ileri sürülen 13 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı - Son Dakika
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