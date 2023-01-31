Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü - Son Dakika
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Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü

31.01.2023 17:21
Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 yaşında olduğu öğrenilen bir genç, annesini darbeden ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı yaşamını yitirirken, ağabeyini öldüren genç gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı. Annesini darp eden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü - Son Dakika
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