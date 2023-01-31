İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı. Annesini darp eden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da bir genç, annesine şiddet uygulayan abisini öldürdü - Son Dakika