Samsun'da bir kişi arkadaşının evinin önünde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi arkadaşının evinin önünde ölü bulundu

7 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra ayrılan kişi, evin önünde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi arkadaşının evinin önünde ölü bulundu, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra ayrılan kişi, evin önünde ölü bulundu.

Selahiye Mahallesi Teyfikiye Sokağı'nda bir apartmanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüttükleri çalışmada, hayatını kaybeden kişinin İsa Erdemoğlu (52) olduğunu tespit etti.

Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erdemoğlu'nun gece arkadaşına geldiği, birlikte alkol aldıktan sonra evden ayrıldığı ve birinci kattan düştüğü iddia edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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