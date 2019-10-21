Son Dakika Haberleri: Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu

Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu

1 saat önce

Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu, System.String[]

Samsun'da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Telat G. (70) sabah eşi tarafından evinin banyosunda sırtüstü yatar halde bulundu. Olay 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Üzerinde kan lekesi bulunan Telat G.'nin ölümü şüpheli bulundu. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere savcının talimatıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tansiyon hastası olup dün akşam hastaneye kaldırılıp tedavisinin ardından eve gönderildiği öğrenilen Telat G.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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