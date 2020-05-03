Samsun'da bir kişi çatı katında ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde çatı katında bulunan kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Kadifekale Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ile Gazi Polis Merkezi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Kayhan Taşdelen'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşdelen'in cenazesi işlemlerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca ölümü şüpheli bulunan Taşdelen'in çatı katında her gün güvercinleriyle ilgilendiği ve şeker hastası olduğu öğrenildi.