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Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu - Son Dakika

Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu

02.02.2022 19:52
Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu

Samsun'da 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Aydın Kaya'yı ziyarete giden kız kardeşi ağabeyini banyo kapısına kablo ile asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Aydın Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Kaya'nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu

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İntihar, İlkadım, Samsun, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu - Son Dakika


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