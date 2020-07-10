Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İlk incelemelere göre Uysal'ın bedeninde kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Evde yapılan incelemenin ardından Uysal'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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