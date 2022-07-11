Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

11.07.2022 13:01
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sezai Çarkçı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Çarkcı'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezai Çarkcı'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELDİĞİ ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Bayram için Sivas'a gelmişti, kaldığı evde ölü bulundu Bayram için Sivas'a gelmişti, kaldığı evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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