Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sezai Çarkçı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Çarkcı'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezai Çarkcı'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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