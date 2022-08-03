Olay, Samsun',un 19 Mayıs ilçesinin Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi 'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Orta (57) birinci kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak ağır yaralandı. Orta, olay yerinde hayatını kaybetti. Hamdi Orta'nın cesedi sabah saat 05.00 sıralarında bulundu. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Vatandaşlar gece 03.30 gibi silah sesi duyduklarını ileri sürdüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü - Son Dakika

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