Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D.(27) adlı genç, internette araç kiralama sitesi ile bağlantı kurup araç kiralamak için anlaştı. Söz konusu şirkete 4 bin 410 lira gönderen İ.D. aracın kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. İ.D. polise şikayette bulundu.

Samsun 'da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.