İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı - Son Dakika
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İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı

02.09.2022 16:58
İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D.(27) adlı genç, internette araç kiralama sitesi ile bağlantı kurup araç kiralamak için anlaştı. Söz konusu şirkete 4 bin 410 lira gönderen İ.D. aracın kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. İ.D. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı - Son Dakika
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