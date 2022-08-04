İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı - Son Dakika
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İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı

04.08.2022 12:01
İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi internetten araç kiralamaya çalışırken 12 bin 700 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi internetten araç kiralamaya çalışırken 12 bin 700 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.(30) adlı kadın internetteki ilanda gördüğü araç kiralama firması ile telefonla irtibat kurup anlaşarak verilen hesaba 12 bin 700 lira para gönderdi. Parayı gönderdikten sonra firma ile temasa geçen F.Y. telefonla kendilerine ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. F.Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı - Son Dakika
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