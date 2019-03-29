Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bir Kişi İş Yerinde Ölü Bulundu

Samsun'da Bir Kişi İş Yerinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi sanayi sitesindeki iş yerinde ölü bulundu.

Samsun'da Bir Kişi İş Yerinde Ölü Bulundu, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi sanayi sitesindeki iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi Sitesi 42. Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, içeri girdiklerinde yerde yatan iş yeri sahibi Hidayet Er'in (70) öldüğünü belirledi.

Yaklaşık iki ay önce öldüğü sanılan Er'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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