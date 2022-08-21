Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

21.08.2022 22:32
Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Arslan'dan (61) haber alamayan otel görevlileri odasını kontrole gittiğinde kapasının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay polise haber verildi. Çilingir yardımıyla Kenan Arslan'ın kaldığı odaya giden polis ekipleri şahsı ölü buldu. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu Zmo Samsun Şubesi: 'Bafra Meyve-Sebze Hali Arazisi İçin Ova Dışında Alternatif Alan Araştırılmalı' Zmo Samsun Şubesi: 'Bafra Meyve-Sebze Hali Arazisi İçin Ova Dışında Alternatif Alan Araştırılmalı'
Kaynak: İHA

Kenan Arslan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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