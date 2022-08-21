Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Arslan 'dan (61) haber alamayan otel görevlileri odasını kontrole gittiğinde kapasının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay polise haber verildi. Çilingir yardımıyla Kenan Arslan'ın kaldığı odaya giden polis ekipleri şahsı ölü buldu. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun 'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA

Kenan Arslan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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