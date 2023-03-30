Lüks otelin jakuzisinde kuşku uyandıran ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Lüks otelin jakuzisinde kuşku uyandıran ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından cesedine ulaşıldı

30.03.2023 15:17
Lüks otelin jakuzisinde kuşku uyandıran ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından cesedine ulaşıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde Barış K., aynı odada konakladığı oğlu ve onun arkadaşı tarafından jakuzide ölü halde bulundu. Ölümü kuşku uyandıran Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki otelde Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Körfez, Samsun, Güncel, Son Dakika

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