Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

18.04.2022 12:53

Son dakika habere göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K. ile A.Ş. (29) karşılaştı. E.K, yanında taşıdığı ruhsatsız silahla ateş ettiği A.Ş'yi yaralayarak olay yerinde kaçtı.

Yerde yatan A.Ş'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek belden altındaki kanayan bölgeye tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı A.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Son dakika haberleri... Silahlı kavgada bir kişi yaralandı Son dakika haberleri... Silahlı kavgada bir kişi yaralandı Son Dakika | DİYARBAKIR - 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı Son Dakika | DİYARBAKIR - 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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