Tüfekle kendini vurdu - Son Dakika
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Tüfekle kendini vurdu

01.09.2022 23:11
Tüfekle kendini vurdu

Samsun'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Samsun'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaygısız (47) evinde elinde tüfek intihara kalkıştı. Olay polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve müzakereci polis sevk edildi. Polisler şahsı ikna etmeye çalıştığı Mustafa Kaygısız kendini tüfekle kafasından vurdu. Mustafa Kaygısız olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle kendini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle kendini vurdu - Son Dakika
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