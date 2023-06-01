Samsun'da bir kişi yolun ortasına seccadesini serip namaz kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, yolun ortasına seccadesini sererek namaz kaldı. O anları tanık olan çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın namaz kıldığı görüntüler, yakındaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

BENZER ÜSKÜDAR'DA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da da bir vatandaş, yola seccade serip namaz kılmıştı. Akan trafiğin ortasında namaz kılmaya çalışan adamın, karşısında cami olmasına rağmen yaptığı görenleri şaşkına çevirmişti.