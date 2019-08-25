Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi
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Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

38 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Hasan B, daha sonra adliyeye çıkarıldı.

Bafra'da dün, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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