Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi
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Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

40 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.


Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra'da 24 Ağustos'ta, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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