Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

02.11.2020 15:51
Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'nde önceki gün 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç, AT, A.R, A.A. ve S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan AT, A.R, A.A. ve S.B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yalçın Cerrah, 31 Ekim'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırı, Körfez, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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