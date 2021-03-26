Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlıya adli kontrol - Son Dakika

Yalçın Cerrah, 31 Ekim 2020'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Samsun 'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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