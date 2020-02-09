Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı, System.String[]

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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