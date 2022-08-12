Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç.(26) silah çektiği M.C.'yi (37) tehdit edip kaçtı. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü olayla ilgili B.S.'yi (20) de yakaladı.

Samsun 'da bir kişiye silah çekip tehdit ettiği iddia edilen zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da silahlı tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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