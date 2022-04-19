Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

19.04.2022 12:02
Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ş'yi silahla ağır yaralayan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden A.Ş'nin ikinci kez ameliyat edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün, Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki kilise civarında E.K, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ş'yi (29) yanında taşıdığı ruhsatsız silahla yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan A.Ş, hastaneye kaldırılmış, E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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