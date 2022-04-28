Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, küfürleşme yüzünden çıkan tartışmanın sonucundan silahlı saldırıya uğrayan O.D.(33) bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan E.K.(19), S.S.(20) ve F.A.(24) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.K. ve F.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN