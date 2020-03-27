Samsun'da, Tekkeköy Belediyesince başlatılan "Bir Komşuna da Sen Sahip Çık" kampanyasıyla gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mağduriyet yaşayanlara yardım yapıyor.

Tekkeköy Belediyesince, koronavirüs salgını nedeniyle işine ara verilen veya işlerinde düşüş yaşadığı için sıkıntılı günler geçiren ailelere destek amacıyla, sosyal medya aracılığıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda, gönüllülerin yardımlarıyla alınan gıda paketleri, belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Hasan Togar, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın sıkıntı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Sıkıntıların paylaşılması gerektiğini dile getiren Togar, "Sıkıntılı günler geçiren vatandaşlarımızın bir nebze de olsa ihtiyacını karşılamayı arzuladık. Bu, sadece gıda değil. Her türlü ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Nakdi yardımlarla insanlarımızın çocuklarının bez ve süt parası, ev kirası gibi giderlerini de karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Kampanyaya yurt dışından da gönüllülerin katıldığını belirten Togar, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz bize belediye irtibat numaraları veya sosyal medya üzerinden ulaşabilir. Sadece Samsun'daki insanlarımızın değil, farklı illerden ihtiyaç sahiplerinin de sıkıntılarını gidermek istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız, bildiği ailelere kendisi yardım ediyor ve bize fotoğraflarını gönderiyor. Bazıları da nakdi yardım gönderiyor. Bununla gıda paketleri hazırlıyoruz. Önemli olan herkesin küçük de olsa bir katkısının olması. Sosyal medya sayesinde on binlerce insan bize ulaşmış durumda."

Togar, kampanya kapsamında yüzlerce aileye destek olduklarını bildirdi.