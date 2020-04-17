Samsun'da bir meslek lisesi 50 bin maske üretip kurumlara dağıttı - Son Dakika

Samsun'da, Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 50 bin maske üretildi.

Okul Müdürü Yıldıray Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 18 Mart'tan bu yana maske ürettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 50 binin üzerinde maske yaparak ihtiyaç duyan kurumlara verdiklerine işaret eden Baş, "Üretime gönüllü arkadaşlarla devam etmekteyiz. Sadece mesleki bilgisi olan değil, her branşta öğretmenlerimizde bu sürece destek veriyor. Makine bilgisi olan ev hanımlarımız da evlerinden bizlere destek oluyor." dedi.

Meslek liseleri olarak zor günlerinde ülkelerine nefes olmaya çalıştıklarını vurgulayan Baş, "Bu, bizim için çok önemli. Başlarda 2 bin olan günlük üretimimizi 8 bine kadar çıkarttık. İhtiyaçlara karşılık verebilmek adına bir atölye daha oluşturduk. Koruyucu kıyafet atölyesi kurup günlük 150 elbise dikerek ülkemize nefes olmaya çalışıyoruz. Bizleri destekleyen Kaymakamlık ile sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Okul Müdür Yardımcısı Gamze Nur Tuncer ise kendilerine destek veren ev hanımlarının yaptığı maskeleri her gün kendilerinden aldıklarını belirterek, ev hanımlarına ve diğer destek veren kurumlara teşekkür etti.