Bir milyon doz Kovid-19 aşısına ulaşıldı - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını belirterek, "Bunun içinde 650 bini birinci, kalanını da ikinci doz olarak yapmış olduk. Burada hedefimiz, hedef nüfusun yüzde 75'ine gelmek." dedi.

Oruç, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede aşılamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürdüklerini vurgulayan Oruç, il genelinde Kovid-19 aşılamasında bir milyon dozun üzerine çıktıklarına dikkati çekti.

Aşı çalışmalarında Samsun'un iyi yerde bulunduğuna işaret eden Oruç, "Bu, bizim için gurur verici. Bir milyon doz içinde 650 bini birinci, kalanını da ikinci doz olarak yapmış olduk. Burada hedefimiz, hedef nüfusun yüzde 75'ine gelmek." diye konuştu.

Samsun'da hedef nüfusun yüzde 61'ine Kovid-19 aşısı yapıldığının altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Aşılamada yüzde 75'e geldiğimiz zaman, tüm ilçelerimizle birlikte koruma kalkanını her tarafa sağlamış oluruz. Tüm vatandaşlarımızla beraber aşının koruma kalkanını tüm Samsun'umuza yaymamız gerekmekte. Vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum; aşı alanlarına, aşı noktalarına gelin, aşılarınıza olun. Aşının koruma kalkanını yayalım. Kovid-19'a karşı en iyi silahımızı kullanarak pandemiyi el birliğiyle yok edelim."

Oruç, Kovid-19'a karşı 1,5 yılı aşkın süredir devam eden mücadele sayesinde Samsun'da vaka sayılarının sevindirici seviyelere gerilediğini dile getirdi.

İl genelinde 65 mobil ekip sahada görev yapıyor

Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle hasta yoğunluğunun oldukça azaldığını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde hiç hastamızın kalmamasını ümit ediyoruz. Samsun'da tüm noktalarımızda, sağlık tesislerimizde, özel ve devlet hastanelerimizde, üniversite hastanemizde, aile sağlığı merkezlerimizde aşı yapmaktayız. Bununla birlikte mobil aşı ekipleri oluşturduk. 65 mobil ekibimiz sahayı gezmekte. Ekiplerimiz Mecidiye Çarşımızda, Doğu Park'ta, Çobanlı İskelesi'nde, ilçelerimizin meydanlarında, pazarlarda vatandaşımıza aşı yapmak için gezmekte. Hem ikna çalışmaları hem anlatma, kafalarına takılan soru varsa onları gidermek için çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 500 aşı odamız var. Yaklaşık bin sağlık çalışanımızla aşı yapıyoruz."

Oruç, aşı zamanı gelen herkesin, özellikle gençlerin daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Onların aşı zamanı daha sonra gelmiş oldu. Biraz daha gayret, biraz daha ilgi göstererek, randevu almalarına da gerek yok, her ortamda aşılarını yapabiliyoruz." dedi.

Mobil aşılama noktalarında aşı olan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.