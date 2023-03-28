Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı - Son Dakika
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Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı

28.03.2023 10:38

Samsun'da bir vatandaşın bahçesine giren başıboş köpekler kümesi parçalayıp çok sayıda hayvanı telef etti. Korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Samsun'da çok sayıda başıboş sokak köpeğinin, bir vatandaşın bahçesinde bulunan kümese saldırdığı görüldü. Endişe yaratan anlarda köpekler kümesteki hayvanları da kovalayıp parçalayarak telef etti.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

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