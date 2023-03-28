Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.
Samsun'da çok sayıda başıboş sokak köpeğinin, bir vatandaşın bahçesinde bulunan kümese saldırdığı görüldü. Endişe yaratan anlarda köpekler kümesteki hayvanları da kovalayıp parçalayarak telef etti.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı - Son Dakika