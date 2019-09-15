Son Dakika Haberleri: Samsun'da birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Samsun'da birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde birinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde birinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde D.N. birinci kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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