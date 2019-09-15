Samsun'da birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
1 saat önce
Samsun'un Canik ilçesinde birinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:48 Kaynak: AA
Samsun'un Canik ilçesinde birinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde D.N. birinci kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü.
Ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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