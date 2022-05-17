Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol

17.05.2022 19:32
Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, aynı suçtan tekrar yakalandı. Zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, farklı tarihlerde, Hançerli ve Liman mahallelerindeki 2 adresten 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli B.M'yi (21) belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı, 12 Nisan'da da 9 adresten 11 bisikletin çalınmasıyla ilgili güvenlik kameralarına yansımış, yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Son dakika haberi | Samsun'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine ikinci kez adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement