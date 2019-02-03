Samsun'da Bisikletten Düşen Çocuk Öldü
28 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, evinin önündeki ırmak kenarında bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü.
Düşme sırasında bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu yaralanan Ulukan, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ulukan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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