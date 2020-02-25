Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

12 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikametlerin bodrum katlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'da bodrum katlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikametlerin bodrum katlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hastane ve Zeytinlik mahallelerindeki ikametlerin bodrum katlarından matkap, kırıcı ve delici alet, bakır malzemelerin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli T.Ö'yü (18) belirledi.

Hastane Mahallesi'nde polis tarafından takip edildiğini fark eden zanlı, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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