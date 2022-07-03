Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu - Son Dakika
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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

03.07.2022 21:16
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi.

Çatalçam Sosyal Tesisleri sahilinde Murat Akbaş (51) ile kızı Tuğçenur Akbaş (12), serinlemek için denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren kızına yardım etmeye çalışan baba Murat Akbaş, suda kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Murat Akbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğçenur'un tedavisi ise sürüyor.

YORUMLAR
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Kızını kurtarmak isterken boğuldu Kızını kurtarmak isterken boğuldu Kızını kurtarmak isterken boğuldu Kızını kurtarmak isterken boğuldu
Kaynak: AA

Murat Akbaş, Çatalçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu - Son Dakika
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