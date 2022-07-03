Murat Akbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğçenur'un tedavisi ise sürüyor.

Boğulma tehlikesi geçiren kızına yardım etmeye çalışan baba Murat Akbaş, suda kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Murat Akbaş, Çatalçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu - Son Dakika

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