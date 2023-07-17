Samsun'da Boğulma Vakaları Nedeniyle 7 Bölgede Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Samsun'da Boğulma Vakaları Nedeniyle 7 Bölgede Denize Giriş Yasaklandı

17.07.2023 14:51

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yüksek risk taşıdığı belirlenen bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Yasaklanan bölgeler arasında Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasındaki sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru uzanan sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru uzanan sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasındaki sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki sahil şeridi ve Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölge bulunuyor.

Samsun'da artan boğulma vakaları nedeniyle 7 bölgede denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, denize girilmesi yasaklanan yerler şu şekilde sıralandı:

"Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölge."

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Samsun'da Boğulma Vakaları Nedeniyle 7 Bölgede Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Boğulma Vakaları Nedeniyle 7 Bölgede Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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