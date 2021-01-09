Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

09.01.2021 18:07
Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da bonzai ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bonzai ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun',un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nfe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 8,85 gram bonzai ile yakalanan bir şahsa uyuşturucu madde satışını yaptıkları tespit edilen S.T. ile Y.N.E. kadının ortak kullanımında olan ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 206,92 gram bonzai ile 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T. ve Y.N.E. adlı kadın "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Bonzai, Samsun, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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