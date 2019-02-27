Samsun'da Bonzai ile Yakalanan Gence 18 Yıl 9 Ay Hapis
57 dakika önce
Samsun'da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun
'da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2018 yılı Şubat ayında İlkadım
ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde C.Y.nin (28) üst aramasında ve evinde bonzai ele geçirdi. C.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan C.Y., 18 yıl 9 ay hapis, ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:02 Kaynak: İHA
Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye
Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok
14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 12,5 Yıl Hapis
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli