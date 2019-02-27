Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bonzai ile Yakalanan Gence 18 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da Bonzai ile Yakalanan Gence 18 Yıl 9 Ay Hapis

57 dakika önce

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Bonzai ile Yakalanan Gence 18 Yıl 9 Ay Hapis, System.String[]
Samsun'da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2018 yılı Şubat ayında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde C.Y.nin (28) üst aramasında ve evinde bonzai ele geçirdi. C.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan C.Y., 18 yıl 9 ay hapis, ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:02 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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