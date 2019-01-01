Samsun'da Bonzai Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.K. ile ilgi olarak yaptıkları çalışmalarda şüphelinin üzerinden 1,84 gram bonzai ele geçirdi. S.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada da 5 paket halinde 68,45 gram bonzai, 91 gram tütünle karışık bonzai elde geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.K., polisteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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