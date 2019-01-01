Samsun'da Bonzai Ticaretine Gözaltı

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen S.K. ile ilgi olarak yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin üzerinden 1,84 gram bonzai elde edildi. S.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 5 paket halinde 68,45 gram bonzai, 91 gram tütünle karışık bonzai elde edildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.K., polisteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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