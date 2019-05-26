Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bora Duran rüzgarı

Samsun'da Bora Duran rüzgarı

2 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Bora Duran konser verdi.

Samsun'da Bora Duran rüzgarı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Bora Duran konser verdi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç'ın performansı ile başladı. Vatandaşlar DJ'in performansı ile coşkuyu yakaladı. DJ İnanç'ın ardından ise sahneye sevilen şarkıcı Bora Duran çıktı. Duran söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran gençlere coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce süren konserde Duran'ın söylediği şarkılara hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konserde ayrıca, Yeşilyurt AVM Genel Müdür Yardımcısı Tunay Konaçoğlu Duran'a çiçek takdim etti.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
Atakum, Bora Füzesi, Samsun, Magazin
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