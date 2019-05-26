Samsun'da Bora Duran rüzgarı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Bora Duran konser verdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
'un Atakum
ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Bora
Duran konser verdi. Yeşilyurt
Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç'ın performansı ile başladı. Vatandaşlar DJ'in performansı ile coşkuyu yakaladı. DJ İnanç'ın ardından ise sahneye sevilen şarkıcı Bora Duran çıktı. Duran söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran gençlere coşkulu anlar yaşattı. Saatlerce süren konserde Duran'ın söylediği şarkılara hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Konserde ayrıca, Yeşilyurt AVM Genel Müdür Yardımcısı Tunay Konaçoğlu Duran'a çiçek takdim etti.
Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek. - SAMSUN
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