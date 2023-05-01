Samsun'da Borç İsteyen Esnaf Bıçaklandı - Son Dakika
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Samsun'da Borç İsteyen Esnaf Bıçaklandı

01.05.2023 19:09

Samsun'un Canik ilçesinde borcunu isteyen bir esnaf, alacağını istediği kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonucu vücudunun 7 yerinden yaralanan esnaf, hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Borcunu istedi, 7 yerinden bıçaklandı

SAMSUN - Samsun'da borç verdiği kişiden alacağını isteyen bir esnaf bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya alım satımı yapan B.A. (52), S.C.'ye verdiği borç parayı geri istedi. S.C. kendisinden borcunu isteyen B.A.'ya çıkan tartışma sonucu bıçakla saldırdı. Vücudunun 7 yerinden yaralanan B.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan S.C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Mekke Caddesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Borç İsteyen Esnaf Bıçaklandı - Son Dakika


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