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Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren eşi ile eşinin annesi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren eşi ile eşinin annesi tutuklandı

02.02.2022 15:44
Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren eşi ile eşinin annesi tutuklandı

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kocası ile kocasının annesi tutuklandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kocası ile kocasının annesi tutuklandı.

Eşi Gülbahar K'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Baki K. ile bu sırada yanında bulunan annesi Zahide K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baki K. ve annesi Zahide K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zahide K, adliyeden çıkarıldıkları sırada gazetecilerin oğluna yardım edip etmediğini sorması üzerine, "Ben katil değilim. Gelinim kendi kendini öldürttü kocasına. Ben yardım etmedim." ifadesini kullandı.

Gülbahar K'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Top Kurumuna gönderildi.

Kavak ilçesinde dün, 1 aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediklerini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.

Baki K. ve Zahide K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Samsun, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren eşi ile eşinin annesi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren eşi ile eşinin annesi tutuklandı - Son Dakika
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