Samsun'da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı
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Samsun'da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
'da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A. kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.'yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis
olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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