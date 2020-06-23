Samsun'da buğday hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Samsun'da buğday hasat töreni gerçekleştirildi

Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovaları ile Türkiye'nin önemli tarım alanlarını barındıran Samsun'da 105 bin hektar alanda ekilen buğdayın hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovaları ile Türkiye'nin önemli tarım alanlarını barındıran Samsun'da 105 bin hektar alanda ekilen buğdayın hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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Bafra Ovası'nda biçerdöverle buğday hasat törenine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da hasadın yüzde 80'inin biçerdöverle yapıldığını söyledi.

Biçerdöverle geçen yıl yapılan hasatta yüzde 0,85 dane kaybı yaşandığına işaret eden Sağlam, "Kabul edilebilir dane kaybı yüzde 2 civarında. Yüzde 0,85 kayıpla bile çiftçimizin cebinden çıkan miktar 4,5 milyon lira gibi bir rakama tekabül etmekte. Dolayısıyla hasatta dane kaybını sıfıra indirebilirsek, bu para da çiftçimizin cebinde kalacak." dedi.

Hasatta en büyük görevin biçerdöver operatörlerine düştüğünü vurgulayan İbrahim Sağlam, "Hasada gelmemiş ürünleri erken hasat etmekten kaçınmamız gerekiyor. Hasattan sonra da en önemli konulardan biri anız yangınları. Bu yangınlar mikroorganizmaların, canlıların, yararlı bakterilerin ölmesine sebep oluyor. Erozyonun önü açılıyor. Dolayısıyla anız yakılmasına da karşıyız." ifadesini kullandı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise buğdayın Anadolu'nun en temel ürünü olduğuna dikkati çekerek, "Buğday demek, bereket demek. Buğday demek, zenginlik demek. Salgın döneminde gıda tedariğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Bafra olarak üretiyoruz, çiftçimiz zenginleşiyor, berekete kavuşuyor." diye konuştu.

Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da buğday hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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