Samsun'da Bulgaristan'dan gelen avcılarla sürek avı yapıldı - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde Bulgaristan'dan gelen avcılarla sürek avı yapıldı.

Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, yaptığı açıklamada, bir turizm şirketinin aracılığı ile ilçeye gelen 13 Bulgar avcının katıldığı sürek avında 35 yaban domuzunun avlandığını söyledi.

Av turizmi kapsamında ilçeye gelen turistlerin sürek avı için ilgili yerlere 30 bin lira yatırdığını belirten Könez, "Gerekli izin ve önlemler alındıktan sonra ilçemizin çeşitli kesimlerinde 3 gün süreyle domuz sürek avı düzenledik. İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun Milli Parklar ekiplerinin yanı sıra biz de Kavak Avcılar Derneği olarak 2022 yılı Av Komisyonu Kararı kapsamında sürek avının takipçisi olduk. Yaban domuzlarının her ne kadar çiftçi vatandaşımızın ekili arazilerine zarar verdiğini bilsek de avcı başına düşen domuzdan fazlasının vurulmasına müsaade etmedik." dedi.