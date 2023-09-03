Samsun'da Bursluluk Sınavına Giden Aile Selde Mahsur Kaldı - Son Dakika

Samsun'da Bursluluk Sınavına Giden Aile Selde Mahsur Kaldı

Samsun\'da Bursluluk Sınavına Giden Aile Selde Mahsur Kaldı
Son Güncelleme: 03.09.2023 14:25

Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuklarını bursluluk sınavına götüren bir aile, sel sularına kapılarak mahsur kaldı. Anne ve baba yaralanırken, çocuklarını birbirlerine sarılarak kurtardılar.

Samsun'da çocuklarını bursluluk sınavına götüren aile sele kapıldı. 4 kişilik aile birbirlerine sarılarak selde sürüklenerek ölmekten kurtulurken, anne ile baba yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Can, eşi Özlem ve kızı Zeynep (17) ve Fatih Mirza Can'ı (11) da yanına alarak oğullarının bursluluk sınavının yapılacağı liseye gitmek için yola çıktılar. Mustafa Can selden dolayı yola yıkılan ağacı kaldırmak için otomobilinden inince sele kapıldı. Araçta bulunan anne ve çocukları Mustafa Can'ın kurtarmak için birbirlerine sarılarak kenetlendiler. Sel sularının sürüklediği 4 kişilik aileden Mustafa Can ve eşi Özlem Can yaralandılar. Yoldan geçen berber Sait Ahmet Toraman, Can ailesinin yardımına koştu. Yaralanan Mustafa Can ve Özlem Can ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Can'ın sel suyunun sürüklemesi sonucu ayağında kırık olduğu tespit edildi. Can ailesinin hastanede tedavisi devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Samsun'da Bursluluk Sınavına Giden Aile Selde Mahsur Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Bursluluk Sınavına Giden Aile Selde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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