Samsun'da Buzağı Ölümlerini Azaltacak Proje

Samsun Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan üretiminin artırılması ve buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla "Buzağı Can Sütü Projesi"ni uyguluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan üretiminin artırılması ve buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla "Buzağı Can Sütü Projesi"ni uyguluyor.



Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan üretimini artırmak amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle yaklaşık 4 milyon lira bedeli olan "Buzağı Can Sütü Projesi"ni 2 yıl önce hayata geçirdi.



Proje kapsamında 19 Mayıs ilçesinde atıl durumdaki bir okul binası, süt tozu üretim imalathanesi haline getirildi. Ayrıca yüzde 100 yerli imkanlarla ağız sütü ikamesini süt tozu haline getirecek kolostrum kurutucu makine de geliştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, basın mensuplarına, buzağı ölümlerinin engellenmesiyle hem hayvan sayısının artmasını hem de üreticilerin ekonomik kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.



Yeni dünyaya gelen buzağının ilk 8 saat içinde canlı ağırlığının yüzde 10 miktarında bu sütten alıp bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:



"Buzağı kayıplarının çoğunun ilk sütün kaliteli ve doğru verilmemesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Proje ile erken buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi ve hayvancılıkta karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle 6 aylık Ar-Ge çalışması yapılmış, ağız sütü ikamesini süt toz haline getirecek yüzde 100 yerli kolostrum kurutucu makine üretilmiştir. Makine, Türkiye'de kurulan en büyük makine olma özelliğini de taşımaktadır."



Özdemir, makinenin testinin tamamlandığını vurgulayarak, "Kurutma sonucu kolostrum sütünde önem arz eden immunoglobulin proteininin kayıp oranında, dünya literatürlerinde kabul edilebilir limitlerin çok altında değerler elde edildi. Makine testi başarıyla geçti. Bundan sonra ham madde tedariki ile veterinerler, teknik elemanlar ve çiftçilere eğitim verilecek." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı