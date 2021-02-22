Samsun'da buzdan kayan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da buzdan kayan kamyonet devrildi: 3 yaralı
22.02.2021 17:05
Samsun'da kavşakta buzdan kayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'da kavşakta buzdan kayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait Recep Kuru (37) idaresindeki 55 VH 740 plakalı kamyonet kavşakta buzlu yoldan kayarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada, araç sürücüsü Recep Kuru ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ile Ali Gür (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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