Samsun'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika