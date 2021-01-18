Samsun'da buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda buzlanmadan dolayı yokuş aşağı giden araçlar farklı noktalarda çarpıştı.

Kazada yaralanan bir sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisleri kazalar ve buzlanmadan dolayı yolu bir süre trafiğe kapattı.

Belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.